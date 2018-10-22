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محافظات

إزالة 243 حالة إشغال إداري بمركز بني مزار بالمنيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:08 م
حالة إشغال إداري
حالة إشغال إداري بمركز بني مزار بالمنيا
ايمن رياض
إزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، صباح اليوم، 243 حالة إشغال إداري بالتعاون مع شرطة المرافق.

جاء ذلك خلال إحدى الحملات التي تُجرى على مستوى المراكز لإعادة الانضباط إلى الشارع وتطبيق القانون وردع المخالفين.

قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضرا، والتى تنوعت بين ٣٦ محضر إشغال، ١٨محضر بيئة، ١٠ محاضر لمحلات بدون ترخيص وعدد ٦محاضر مخالفة شروط بمدينة بنى مزار ، كما أوضح رئيس المركز أن الحملة امتدت لتشمل شوارع نزلة الدليل وشارع بورسعيد والجمهورية.
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