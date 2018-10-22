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حوادث

حاوي ثعابين يمزق جسد شقيقه بـ 6 طعنات بسبب 120 جنيها في أبو النمرس

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:16 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
ندى حمودة - أحمد مهدي
مزق حاوي ثعابين جسد شقيقه بعدة طعنات بعد خلاف نشب بينهما بسبب 120 جنيها فى منطقة أبو النمرس، وتمكنت قوات أمن الجيزة من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بمقتل شاب بمنطقة ترسا بأبو النمرس، وانتقلت قوات الأمن وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليه يدعي صبري.ع. س 34 سنة يعمل "حاوي" وأن شقيقه الذي يعمل بذات المهنة وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم محمود 32 سنة يشارك شقيقه الأكبر بذات المهنة في استخراج الثعابين من المنازل أو عمل بعض العروض بالموالد والشوارع مثال النوم على المسامير أو غيره من تلك الأعمال الاستعراضية، ويوم الجريمة وأثناء وجود المتهم برفقة شقيقه في منزله وقع خلاف بينهما على مبلغ 120 جنيها أثناء تقسيمهما حصيلة العمل فاشتبك معه وحاولت والدتهما البالغة من العمر 60 عاما فض الاشتباك بينهما إلا أنها لم تتمكن من السيطرة عليهما واسرع المتهم مستلا سكينا غرسها في قلب شقيقه وسدد له 5 طعنات أخرى بأنحاء متفرقة حتى سقط غارقا في دمائه وفر المتهم هاربا.

ترأس رئيس مباحث مركز أبو النمرس قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض علي المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وبمواجهته أقر بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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