خلال مؤتمر أنت أقوى من المخدرات ببنها: عبدالحليم: اختبارات تحليل المخدرات للسائقين وموظفى الحكومة .. المغربي: هدم المجتمعات لم يعد بالحروب التقليدية بل باستهداف الشباب وتدمير صحتهم ..فيديو وصور

محافظ القليوبية:

المحافظة ستكون خالية من المخدرات وإطلاق حملة للكشف على السائقين وموظفي الحكومة خلال أيام

رئيس جامعة بنها:

قضية الإدمان من القضايا الحيوية التي لابد من التصدي لها بصورة صحيحة

مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى : 79 % من الجرائم سببها المخدرات









أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أن مشكلة المخدرات من المشاكل الكبيرة التى تؤرق المسؤولين فى المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة بالتعاون مع جامعة بنها وصندوق مكافحة الإدمان سوف تنظم حملات لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات.





واشار المحافظ خلال مشاركته مؤتمر انت اقوى من المخدرات والتى نظمته جامعة بنها بحضور الدكتور حسين المغربي القائم بإعمال رئيس جامعة بنها والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الادمان والتعاطى إلى أن المحافظة سوف تقوم بمساعدة الأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة تعاطى والاتجار في المواد المخدرة بالتتسيق مع كافة الأجهزة المعنية





وأكد المحافظ أن مثل هذه المؤتمرات التى يشارك فيها الشباب هى لتوعيتهم بمخاطر المخدرات لأنهم هم أمل مصر كما ناشد شباب كلية التربية الرياضية أن يكونوا سفراء للجامعة والمجتمع كله ضد هذا البلاء لأن الرياضة هي أقوى سلاح قادر أن يجعل الشخص يبتعد عن كل ما هو ضار ويقترب من كل ماهو مفيد لصحته وأخلاقه مضيفا أن المخدرات جزء من حروب الجيل الرابع التي تستهدف ضرب الوطن اقتصاديا واجتماعيا من خلال استهداف الشباب





وتابع المحافظ قائلا: "أنا كطبيب أجد الإنسان في أضعف صوره وأقصى حالاته المرضية خين يتعاطى المخدرات مضيفا أن القليوبية ستكون خالية من المخدرات قريبا وسيتم إطلاق حملة للكشف على السائقين وموظفي الحكومة في خلال أيام حتى يتم القضاء على تعاطى المخدرات





واضاف محافظ القليوبية انه جارى بالتنسيق مع جامعة بنها إنشاء مركز متكامل لعلاج السموم ومكافحة الإدمان

مشيرا الى ان المركز الجديد سوف يتم انشاؤه على مستوى عالي طبقا للمواصفات العالمية لخدمة أهالي المحافظة الذين في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الخدمة الطبية كما أنه سيقدم هذه الخدمة الطبية المميزة لمحافظات الدلتا المجاورة أيضا





من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن هذه الندوة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع محافظة القليوبية وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي تهدف الي توعية وتحصين شباب الجامعة والمحافظة ككل بمخاطر الادمان، معبرًا عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة ممثلة في الدكتور علاء عبدالحليم لتقديم خدمه مجتمعيه مميزه لأهالي المحافظة





وأضاف المغربي أن مكافحة الادمان يجب أن تستهدف الفئة العمرية من 15 الي 25 سنه حيث أن هذه الفئه تتميز بخصائص معينه وهي حب التجربة لكل جديد، مشيرًا الي أهمية التوعية بمخاطر التدخين فهو الطريق الأولي للادمان





وطالب المغربي بأن يكون كل طالب في جامعة بنها سفير للتوعية بمخاطر الادمان في أسرته ومجتمعه، موضحًا أن الفئة العمرية الواحده قادره علي التواصل معًا بصوره أفضل من غيرها وهو ما يجب أن نعمل عليه من طلاب الجامعة





وأكد الدكتور المغربي أن قضية الادمان من القضايا الحيوية التي لابد من التصدي لها بصورة صحيحة، حيث أن علاجها يساهم في تقدم المجتمع لخطوات كبيرة، مشيرا إلي أن هدم المجتمعات لم يعد كما كان من خلال الحروب لكنه أصبح بهدم شباب المجتمعات المستهدفة ونشر ثقافة الإدمان بينهم حيث أنها النواة الأولي لهدم تلك المجتمعات.





من جانبه أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن مشكلة إددمان المخدرات هي السبب الرئيسي في 79% من الجرائم التى ترتكب على مستوى الجمهورية ترتكب تحت تأثير المخدرات، مشيرا إلى أن اساءة استخدام الأدوية هي أحد أسباب الانجراف للإدمان، وهي من أهم أهم وأخطر ملامح الخطورة لانتشار حالات الادمان بين الشباب.





وأضاف عثمان أنه سيتم إنطلاق قافلة توعوية بـ 300 مدرسة بالقليوبية بالتعاون مع رابطة علاج الإدمان بالصندوق بمشاركة 1300 شاب.





وتابع مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أن حملة اللاعب المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونجم ليفربول الانجليزي للقضاء على المخدرات وصلت إلى 37 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى منذ انطلاقها وحتى الان، مشيرا إلى أن مستشفيات بنها والخانكة استقبلتا 4000 مريض إدمان خلال العام الحالى وجارى علاجهم





من ناحية اخرى شهد المؤتمر كلمات تحدث فيها كل من الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب البشري ببنها، والدكتور اسماعيل بدر استاذ الصحة النفسية بكلية التربية، والدكتورة ايمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب، وعرض فيلم للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات





كما شهدت الفعاليات مارثون انطلق من أمام ديوان عام المحافظة حتى نهاية منطقة الفلل بمدينة بنها شارك فيه أكثر من 200 شاب وذلك بهدف التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات و آثارها السلبية على الأسرة والمجتمع



