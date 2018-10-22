محافظ البحر الأحمر يصدق على تشكيل وحدات التدخل البيئي السريع

صدق أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، على تشكيل وحدات التدخل البيئي السريع بمهمة العمل كاحتياطي خفيف الحركة.



وتتكون الوحدات من عناصر من الإدارة العامة لشئون البيئة، وإدارات شئون البيئة بالمدن، وعناصر من الإدارة الهندسية، والجهات القائمة على النظافة العامة بالمدن، بهدف التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات الصلبة بجميع مدن المحافظة.



وأصدر المحافظ تعليماته، بتنشيط وتفعيل دور عناصر الاستطلاع والرصد البيئي، في رصد وتحديد أماكن المخلفات بكافة أنواعها مع سرعة إخلاء هذه المخلفات بالطرق الآمنة.