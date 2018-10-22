منتخب مصر للووشو كونغ فو تتوجه للصين للمشاركة في بطولة العالم

تتوجه بعثة المنتخب القومي الأول للووشو كونغ فو إلى الصين اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العالم للعموم فى الفترة من 24-29 أكتوبر الجارى.





وتتكون بعثة الفراعنة من اللواء محمد عاشور، رئيس الاتحاد المصري، رئيسًا للبعثة، والدكتور وائل مصطفى، إداري والجهاز الفني للمنتخب بقيادة نبيل النجدى، المدير الفني، وأحمد عادل، مدرب المنتخب واللاعبين ايمن جلال 70ك واشرف عبد الجواد85ك وعمر ممدوح 90ك ومعتز راضى +90ك وهبه عبد القادر 75ك.





وكان منتخب مصر قد دخل معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي استعدادا خلاله للبطولة بشكل قوي كما خاض أكثر من لقاء ودي.





وقال محمد عاشور إنه يتمنى مواصلة الإنجازات وتحقيق نتائج مشرفة في كأس العالم والتي تعد أشرس وأقوى البطولات الدولية للعبة.





وأكد نبيل النجدي أن اللاعبين جاهزون بقوة لهذه البطولة ومن المنتظر تحقيق مركز متقدم بعد الدعم الكامل من مجلس ادارة الاتحاد خاصة وان المنتخب يضم ابطال عالم ولديهم خبرات كبيرة في اللعبة.