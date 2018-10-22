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ثقافة

نائب وزير الخارجية اليوناني يزور المتحف المصري الكبير.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل د طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير اليوم الاثنين نائب وزير الخارجية اليوناني خلال زيارة قام بها للمتحف.

وتفقد معامل مركز الترميم، ومنها معمل ترميم الأخشاب ومعمل ترميم الأحجار المتشابهة والآثار الثقيلة، وتعرف على القطع الموجودة داخل المعامل.

وحرص أيضا على زيارة موقع تمثال الملك رمسيس الثاني، وقد أبدي إعجابه الشديد بالتمثال، وأشاد بما تم إنجازه في المشروع ومهارة المرممين.
نائب وزير الخارجية اليوناني يزور المتحف المصري الكبير.. صور
نائب وزير الخارجية اليوناني يزور المتحف المصري الكبير.. صور
نائب وزير الخارجية اليوناني يزور المتحف المصري الكبير.. صور
نائب وزير الخارجية اليوناني يزور المتحف المصري الكبير.. صور
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