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ديني

مرصد الإفتاء يدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، الهجمات الانتحارية التي شهدتها أفغانستان منذ بداية هذا الأسبوع والذي وقعت ضد مراكز انتخابية بالبلاد، موضحًا أن مثل هذه الأعمال الهدف منها هو إحداث القلاقل ونشر الرعب في نفوس المواطنين الذين يشاركون في الانتخابات البرلمانية التي لم تشهدها البلاد منذ عام 2010.

وقال المرصد إن عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى سقطوا جراء العمليات الإرهابية التي هزت أرجاء البلاد خلال اليوم الأول للاقتراع، مؤكدًا رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأشار إلى أن حركة طالبان كانت قد هددت الدولة الأفغانية بأنها سوف تستهدف الانتخابات والمقار الانتخابية حيث إنها حذرت منذ فترة المواطنين من المشاركة في عملية الاقتراع كما سبق هذه التفجيرات تفجيرات أخرى شهدتها البلاد استهدف فيها مرشحين انتخابيين وقادة أمنيين.

وذكر المرصد أن هذه الجرائم الإرهابية الآثمة الهدف منها هو استهدفت أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، مؤكدًا موقفه الثابت في رفض كل أشكال التطرف والإرهاب.

وناشد المرصد المواطنين ضرورة الصمود خلف الدولة، لأن مثل هذه العمليات الهدف منها هو شق الصف لزرع الفتن بين المواطنين، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية ترفض كل أنواع الاعتداء والقتل الذي يقع بحق الأبرياء ويروع أمنهم، معتبرًا أن مثل هذه العمليات تتطلب أقصى العقوبة.

وقدم المرصد خالص تعازيه لأسر ضحايا تلك الأعمال الإرهابية، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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