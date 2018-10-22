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المصيلحي يكرم 3 من قيادات مديرية التموين بالمنيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:19 م
وزير التموين يكرم
وزير التموين يكرم ٣ من قيادات مديرية التموين بالمنيا
ايمن رياض
أناب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، لتكريم 3 من الموظفين المتميزين بديوان عام المديرية، حرصا من المديرية على تحفيز العاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتقدير المتميزين منهم وذوي الكفاءات العالية ممن يتمتعون بالأمانة في العمل والمشهود لهم بالسمعة الطيبة.

وجرى تكريم المهندس ابسخرون بولس مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس علاء عبد الباقي مدير شئون التموين بالمديرية وأحمد توفيق معاون وكيل الوزارة. 

وأشاد الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، بالمكرمين وبمجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل إخلاصا لله وحبا في وطنهم داعيا الله لهم بمزيد من النجاح والتقدم.

كما حث وكيل وزارة التموين باقي العاملين على بذل المزيد من الجهد وذلك لتقديم خدمة تموينية تليق بالجميع .
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