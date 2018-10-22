غرفة بورسعيد التجارية تنفي علمها بقرار المحافظ بشأن الحصص الاستيرادية

نفى محمد عبد الفتاح المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد علم الغرفة بقرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصادر بشأن الحصص الاستيرادية و التخصيم باعتباره رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة.



واضاف المصري أن القرار وضع الجميع في حرج كونه صادر دون علم أو انعقاد مجلس إدارة المنطقة الحرة مطلقا.



ولفت المصري إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة انعقد فور صدور القرار لاحتواء الأزمة واعد مذكرة تفصيلية بالوضع للعرض على المحافظ مساء اليوم.



وفي ذات السياق أكد حسن رحيم امين صندوق الغرفة بأن المجلس في حالة انعقاد دائم لأعضاء مجلسها لحين الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحقق الصالح العام للمواطن و التاجر.



واضاف رحيم أن القرار ولد حالة من الاحتقان في الشارع البورسعيدي بين طائفة التجار و المستوردين كونه صادر بشكل شبه تعسفي.



وقال رحيم وجب على مصدر القرار استشارة أصحاب الشأن أو ممثليهم قبل الأمر و الاتفاق على آلية للتنفيذ طالما أن الأمر متعلق باقتصاد الدولة.



يذكر أن اللواء عادل الغضبان أصدر قرار تسلمته جمارك بورسعيد اليوم للتنفيذ من أمس تضمن مطالبة الجمارك بمحاسبة المستوردين بالتخصيم وفق القيمة الفعلية للاستيراد وهو ما فسره الجميع بأنه إلغاء للمنطقة الحرة لتجاوز أسعار السلع المستوردة برسم المنطقة الحرة أسعار البضائع برسم الوارد.