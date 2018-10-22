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تعليم

مسابقة للقرآن الكريم بجامعة القاهرة وجوائز مالية للمراكز الأولى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت جامعة القاهرة عن المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحددت الجامعة خمسة مستويات للإشتراك فى المسابقة يبدأ المستوى الأول بحفظ القرآن كاملًا مع الإلمام بأحكام التلاوة و التفسير و تتدرج المستويات حتى تصل فى النهاية إلى المستوى الخامس بحفظ خمسة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة و التفسير.

ونوهت الجامعة عن وجود جوائز مالية ليحصل صاحب المركز الأول على خُمسمائة جنيهًا ويحصل صاحب المركز الخامس على ثلاثمائة جنيهًا.

وتقام المسابقة فى الفترة ما بين الأحد ١١نوفمبر وحتى الخميس ١٥نوفمبر وذلك بقاعة العلميات بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية للجامعة.

وتبدأ المسابقة فى الساعة التاسعة و النصف صباحًا و حتى الثانية و النصف ظهرًا وللإشتراك فى المسابقة التوجة لإدارة النشاط الثقافى بالادارة العامة لرعاية الشباب.
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