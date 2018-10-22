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رياضة

دي فرانشيسكو يشخص مرض روما.. ويؤكد: سنفوز غدا على سيسكا موسكو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:12 م
دي فرانشيسكو
دي فرانشيسكو
حسن العمدة
شدد إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما، على رغبة فريقه في العودة إلى المسار الصحيح، بتحقيق الفوز أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

وقال دي فرانشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "أداؤنا كان جيدًا في بداية مواجهة سبال (خلال الهزيمة 2-0)، لكننا لم نستمر وفقدنا طريقنا.. علينا أن نتعافى ذهنيًا، قبل العمل على الجانب البدني".

وأضاف: "نحن محظوظون بأن هذه المباراة، تأتي سريعًا بعد آخر هزيمة، لأننا نريد العودة لطريق الفوز.. علينا أن نستعيد قوتنا، وسنحتاج المشجعين غدًا".

وتابع: "دي روسي وكولاروف وشيك قد يكونون جاهزين جميعًا.. سأعرف حالة دي روسي وكولاروف اليوم، وفي حال كانا لائقين سينضمان للقائمة، بينما شيك لديه التهاب طفيف في العضلات، لكنه تدرب أمس، وأعتقد أنه سيتواجد".

وأردف: "نحن نفتقد التوازن، نسجل الأهداف لكننا نستقبل الكثير منها، في نفس الوقت.. علينا أن نتحسن في جميع الاتجاهات".

وأتم دي فرانشيسكو، بقوله: "سيسكا فريق صغير السن ولديه لاعبون رائعون، ربما يكونون أقل بدنيًا من فيكتوريا بلزن، لكن لديهم مهارة أعلى.. وهجومهم قوي جدًا".
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