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متصلة تنهار من البكاء على الهواء ..والسبب غريب جدا.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البهى عمرو
دخلت سيدة تدعى منى فى حالة من البكاء الشديد على الهواء وقالت « أنا حياتى تحولت للأفضل بعد وفاة زوجي، وأكدت أنها كانت تتعرض للضرب والإهانة منه قبل الوفاة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن زوجها توفى منذ 5 سنوات وخلال هذه الفترة عرفت المعنى الحقيقي للحياة.

وأشارت إلى أنها أصيبت بالمرض بسبب المعاملة غير الآدمية التى كانت تعيش فيها، وأوضحت أن لديها بنت فى كلية الطب والأخرى فى الثانوية العامة.
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