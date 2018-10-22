وفد فيفا يشيد بجاهزية ملاعب مونديال الأندية بالإمارات

يستعد الملعبان الرئيسيان باستاد مدينة زايد الرياضية وستاد هزاع بن زايد لاستقبال نخبة الأندية العالمية لكرة القدم مع تبقي 50 يومًا على انطلاقة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2018.



وأكدت ملاعب الإمارات من جديد جدارتها وتفوقها في ظل الإشادات الدولية بالمنشآت الرياضية التي تتميز بها الدولة ، خاصة بعد الجولات التفقدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" التي قام بها مؤخرا لملعبي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وهزاع بن زايد في العين، اللذان سيستضيفان 8 مباريات، بمشاركة 7 أندية يمثلون أبطال قارات العالم.



واطمأن وفد الفيفا على كافة التحضيرات التي تقوم بها اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة ودورها في اتمام كافة متطلبات النجاح والتميز بجميع الخدمات وعلى كافة المستويات، بما تشمل السلامة، والأمن، والمعايير التقنية، وضبط الدخول، والتغطية التلفزيونية والإعلامية، والتسويق، وكافة الجوانب التنظيمية.



وتمثل الإشادة الدولية بالملعبين بداية العد التنازلي لانطلاق البطولة بعد 50 يومًا، والتي يعود إليها حامل اللقب ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، إلى جانب الأندية الستة التي تحمل ألقاب البطولات الكروية القارية في أمريكا الشمالية والوسطى (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، وأفريقيا (بطل دوري أبطال أفريقيا)، وآسيا (بطل دوري أبطال آسيا)، وأوقيانوسيا (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، وأمريكا الجنوبية (بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس).