كل يوم حادثة.. سكان حدائق الأهرام يطالبون بمطبات صناعية على طريق الفيوم

«انقذونا بنموت.. كل يوم واحد يموت على الطريق، ومفيش مسئول بيتحرك ولا فيه حد بيحاول يساعدنا وينقذ حياتنا وحياة ولادنا»، بهذه الكلمات أرسل عبدالمجيد عيسوي، أحد سكان حدائق الأهرام لمحافظة الجيزة، رسالته لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» يشكو فيها معاناة سكان منطقة حدائق الأهرام من الحوادث على طريق مصر الفيوم، والذي تطل عليه منطقة حدائق الأهرام.



وقال "عيسوي" في رسالته لـ صدى البلد: «الناس بتموت أثناء عبور طريق مصر الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام.. وطالبنا كتير الهيئة العامة للطرق والكباري علشان تعملنا مطبات صناعية لكنها رفضت بحجة إنه طريق سريع.. ومفيش حد بيتحرك وكل يوم فيه إنسان بيموت على الطريق».



وطالب الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الجيزة بضرورة عمل مطب أمام بوابات حدائق الأهرام للحفاظ على أرواح المواطنين، على غرار ما حدث في طريق مصر اسكندرية الصحراوي وإنشاء مطبات أمام إحدى مناطق الفلل بالطريق الصحراوي السريع.



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