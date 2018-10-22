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رياضة

الليلة.. أحمد فؤاد يكشف كواليس مباراة الأهلي ووفاق سطيف ببرنامج الجولة العربية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:36 م
أحمد فؤاد
أحمد فؤاد
أحمد سالم
يقدم الإعلامي المصري أحمد فؤاد فى العاشرة مساء اليوم من برنامج " الجولة العربية " تغطية خاصة لمباراة الدور قبل النهائى بدورى ابطال افريقيا بين الاهلى ووفاق سطيف الجزائرى والتى تقام فى السادسة مساء غد الثلاثاء وتغطية خاصة من ملعب المباراة واستعراض مشوار الفريقين وشرح الجوانب الخططية والفنية للمباراة.

كما يقدم تغطية خاصة لمباراة فيتا كلوب الانجولى والمصرى البورسعيدى فى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تقام في السادسة مساء الأربعاء.

كما يتناول البرنامج تغطية خاصة للدوريات العربية وأهم الأهداف والنجوم خلال الاسبوع بالاضافة الى تغطية خاصة لكافة البطولات القارية الكبرى، وبطولة الاندية العربية والاسيوية والافريقية، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم كرة القدم المصرية والعربية.

البرنامج من إعداد إبراهيم عيد وتقديم أحمد فؤاد، و يذاع فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة قناة bein sports 1.
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