محافظ القليوبية: القيادة السياسية تتبنى بناء الإنسان

أكد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أن المبادرة الرئاسية لمكافحة فيروس سي، دليل على أن القيادة السياسية تتبنى بناء الإنسان، وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن تكليفات الرئيس كانت واضحة للمحافظين بعد توليهم المسئولية بالخروج للناس في جميع الشوارع والميادين وعدم الجلوس في المكاتب.



وأشار مرزوق، إلى أن الجمعيات الأهلية هي الظهير الاجتماعي الأهم في المشاركة مع المحافظة في حل المشكلات وإطلاق المبادرات الخاصة بالتنمية ومواجهة الأزمات في إطار دورها الوطني الهام.



جاء ذلك خلال مؤتمر دور المجتمع الأهلية في الحملة الرئاسية لمكافحة فيروس سي، والقضية السكانية، والحد من التطرف، برئاسة طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و بحضور عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمي بالقليوبية والذي عقد بشبرا الخيمة.



ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المجتمع الأهلي له دور كبير في مواجهة مشكلات المجتمع، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم في توفير الخدمات الصحية بنسبة 30% للمواطنين بجانبها دورها في مواجهة قضايا المجتمع المحلي وحل مشكلات المواطنين في مجالات كثيرة.



وأضاف، أن الجمعيات الأهلية يبلغ عددها على مستوى الجمهورية 50 ألف جمعية كان لها دور في إحداث توازن إيجابي بين الحكومة والقطاع الخاص.