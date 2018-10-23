سباق غريب من نوعه .. 370 رجلا وامرأة يسيرون بـ الصواني في شوارع الأرجنتين المزدحمة

أجريت في مدينة بوينس آيرس الأرجنينية، منافسة بين عاملي المطاعم والمقاهي يتنافس فيها الجميع على إبقاء صواني المشروبات كما هي دون سقوطها أرضًا في سباق مثير تناولته صحيفة مترو البريطانية.



وإنضم إلى هذا السباق نحو 368 من الرجال والنساء حاملين العديد من الصواني التي تشمل العديد من المشروبات.



وبلغ طول الطريق 1600 متر وأقيم على طول شارع أفينيدا دي مايو ، وهو واحد من أكثر الطرق ازدحاما في المدينة.



وقال والتر كانتور الفائز في السباق الخاص لوسائل الإعلام: لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأفوز ، كان هناك 10 أشخاص أمامي. لقد مشيت كل السباق، ولم أركض أبدا".