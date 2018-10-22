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تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
أبدت الإعلامية مفيدة شيحة، استغرابها من ارتفاع أسعار البطاطس ووصول سعر الكيلو لـ15 جنيهًا، وقالت أنها علمت بهذا السعر المفاجئ من والدتها الحاجة أم مفيدة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والدتها كانت تشتري البطاطس بأموال قليلة ولكن هذا الرقم كبير جدا، وتساءلت «أومال ساندوتش البطاطس هيبقي بكام بعد الكيلو مابقى بـ 15 جنيهًا » .

وأشارت إلى أن البطاطس فى الشهر الماضى كانت بـ 7 جنيهات واليوم اصبحت بـ 15 معلقة « دى مصيبة والله» ، وأكدت أنه كان يجب على وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك الاستعداد جيدًا لمحاربة غلاء أسعار البطاطس مع تغير الفصول.
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