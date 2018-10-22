دراسة تدعي وجود أقمار أخرى في مجموعتنا الشمسية لم تكتشف بعد

ذكرت دراسة نشرت فى مجلة نيو ساينتست أنه يمكن أن تكون هناك أقمار تدور حول الأقمار التى تدور حول كواكب المجموعة الشمسية.



وقالت الدراسة إنه من الناحية المنطقية أيضا أن يكون الأمر كذلك، فإذا كان للشمس توابع تدور فى فلكها وهى الكواكب، فيمكن أن يكون لبعض الكواكب توابع تدور فى فلكها وهى الأقمار التى تصل إلى 63 قمرا للمشترى.



فلماذا لا تكون للأقمار نفسها أقمار أخرى تدور فى فلكها وهو ما يطلق عليه إسم "أقمار الأقمار". MOONMOOMS



إلا أن الامر لم يثبت حتى الآن ويسعى العلماء إلى إثباته على أربعة اقمار تشير الحسابات الأولية إلى احتمالات لا باس بها لوجود أقمار تدور فى فلكها.



وهذه الأقمار هى القمر الذى يدور حول الأرض وقمر كاليستو الذى يدور حول المشترى وقمرى تايتان ولابيتوس اللذين يدوران حول زحل.

