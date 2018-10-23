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منوعات

فعلوا جريمتهم وهربوا.. طالبة أكلت وزملاؤها بقايا جدها في حفلٍ صاخب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد علي
في عمل مستهجن لا يصدقه عقل، قامت طالبة بمدرسة ثانوية أمريكية على صنع كعك خلطته برماد جثة جدها، وتناولته مع زملاء الدراسة في حفلٍ صاخب وفق شبكة إن بي سي الأمريكية.

وقالت الشرطة، إن ديفيس الطالبة وزميلاتها قاموا بصنع الكعك في المنزل وتناولوه وبعضهم كان يعلم بأن الكعك به رماد بشري.

أجرى المحققون لقاءات مع الطلاب الذين تناولوا الكعك، وألمح المحققون لوجود تفاصيل أخرى تؤيد مصداقية هذه المزاعم.

ولكن من غير المحتمل توجيه تهم للطلاب، حتى لو كانوا على علم بمحتوى الكعك، لعدم وجود نص يجرم ذلك.

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