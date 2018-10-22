سمير فرج: القوات المسلحة قادرة على تأمين الحدود

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الدولة مرت بفترة صعبة في السنوات الماضية لما واجهته من تحديات أمنية واقتصادية صعبة، استطاعت خلالها تخطي الكثير من الصعاب والعقبات، موضحًا أن ملف السياسة المصرية الخارجية يسير بصورة مميزة للغاية.





وأضاف "فرج"، خلال حضوره ندوة بنادي روتاري جيزة كوزموبوليتان، برئاسة السفير أحمد أبو الخير، تحت عنوان "مصر إلى أين"، أن العملية الشاملة "سيناء 2018"، قضت علي الاٍرهاب في سيناء، موضحًا أن سيناء كان بها 4 آلاف نفقًا، تمر تريلات من بعضها، موضحًا أن العملية هدفها استباقي لمنع محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد قبل خوض غمار السباق الرئاسي المهم للبلاد.





كما تحدث مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن رؤيته للمشهد السياسي الحالي والمستقبلي لمصر، ومواجهة مصر للإرهاب، وعن سياسة مصر الخارجية، ودور مصر في القضايا الإقليمية والدولية.





وأكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي شيء من أجل تأمين الحدود وقدرتها على حماية أراضيها، فقد استولت على مركز الاتصالات التابع للجماعات الإرهابية في سيناء، ودمرت عددا كبيرا من الأنفاق، وقضت على تهديدات التكفيريين.