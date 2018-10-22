سحر نصر: تأسيس صندوق تأمين مخاطر للتحفيز على الاستثمار فى أفريقيا

عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.



وأوضح النائب طارق رضوان، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى أقرب وزارة فى التعاون مع دول القارة الأفريقية مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وجه بالتعاون مع الوزارة فى الاهتمام بأفريقيا.



وأكد "رضوان" حرص اللجنة على دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال تنظيمها لمنتدى أفريقيا 2018م، فى ظل حرص مصر على تعزيز قوتها الإقليمية فى القارة الإفريقية.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مع أفريقيا، موضحة أنه خلال اجتماعات المجموعة الاقتصادية اليوم، تم مناقشة أهمية تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.



وذكرت الوزيرة، أنه تم تجميع كافة التحديات والاستفادة من تجارب عدد من الدول فى التحرك إلى أفريقيا مثل الصين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار خلال المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس صندوق تأمين مخاطر الاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.



وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترأست اجتماع التجمع الأفريقى خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، وقدمت مصر مذكرة إلى إدارة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا.



وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك لجان مشتركة تخص التعاون مع الدول الأفريقية، والوزارة تعمل على عقد هذه اللجان باستمرار والتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة للاهتمام بدعم دول القارة فى مجال الصحة.



ودعت الوزيرة، أعضاء اللجنة، للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن 12 رئيس دولة أكدوا حضورهم حتى الآن، موضحة أنه سيتم التركيز خلال المنتدى على الاستثمار فى مجال الطاقة وتعزيز العلاقات مع أفريقيا فى مختلف المجالات، كما سيتم تخصيص يوم لرواد الأعمال الأفارقة والمرأة الأفريقية خلال المنتدى.



وأشارت الوزيرة، إلى أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الأفريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى السيد الرئيس، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية.



وذكرت الوزيرة، أنها التقت مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل عقد اجتماع اللجنة، واتفقت على أن كل ما يتعلق بأفريقيا سيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية من أجل تحقيق أكبر استفادة من كافة الاتفاقيات التى ستوقع.