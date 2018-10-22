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أخبار العالم

تهديد روسي جديد للولايات المتحدة بسبب الانسحاب من المعاهدة النووية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي
أكد خبير العلوم العسكرية الروسية، قسطنطين سيفكوف اليوم، ضرورة الرد بشكل حاسم على الولايات المتحدة، فى حالة انسحابها فعليًا من معاهدة إزالة الأسلحة النووية متوسطة وقصيرة المدى. 

وأوضح الخبير الروسي، أنه من الضروري إنشاء قاعدة صواريخ طويلة المدى، تحتوي على ما بين 400 إلى 500 صاروخ، ستكون هذه الصواريخ غير باهظة الثمن، وصغيرة الحجم نسبيًا، واستغلال عدم امتلاك الولايات المتحدة نظام دفاع جوي بإمكانه التصدى لتلك الصواريخ، نقلا عن وكالة "نوفوستى" الروسية. 

وكشف عن احتمالية بدء روسيا في بناء صواريخ متوسطة المدى، ولهذا السبب، وفقًا لـ"سيفكوف"، أصبح من الضروري على روسيا تطوير صواريخ طويلة المدى، بهدف خلق تهديد كافٍ للولايات المتحدة، حيث يصل مدى هذه الصواريخ حوالي 10-12 ألف كيلومتر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن انسحاب من "معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى" التي أبرمتها مع موسكو في 1987، متهمًا روسيا بأنّها "تنتهك منذ سنوات عديدة" هذه المعاهدة. 

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