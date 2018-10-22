الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

يروي متحف آثار محافظة سوهاج قصصًا متكاملة تفوح عظمتها لتصل إلينا عبر آلاف السنين لتخبرنا عن مدى قوة ومتانة وعظمة الحضارة الفرعونية وأن أجدادنا شيدوا حضارة لم تمسها قسوة الطبيعة وعوامل الزمن وأيادي المخربين رغم مرور آلاف السنين.
قصص من واقع الحضارة
يروي متحف سوهاج القومي عدة قصص للحضارة الفرعونية أولها قصة الملك الحاكم وإدارة شئون البلاد والحكم، ثم رجل الدين المعتدل ثم تأتي القصة الثانية عن الأسرة والمرأة وكيف كانت المرأة هي عماد الأسرة، والقصة الثالثة عن الحياة اليومية للمجتمع المصري المنتج حيث يبدأ الإنتاج عند القدماء المصريين بالكتابة باعتبارها أساس الإنتاج.
ويروي متحف سوهاج قصة النسيج المصري المصنوع يدويا والذي اشتهرت به أخميم كما يروي المتحف قصة النيل رمز الحياة ووسيلة نقل البضائع.
خصص للملك رمسيس الثاني قاعة عرض متحفية يظهر فيها بالزي العسكري باعتبار أن الدولة القديمة كانت عسكرية وقاعة أخرى للحج باعتبار أن مدينة أبيدوس كانت بمثابة كعبة الحج لدى القدماء المصريين وكان معبد سيتي الأول تتم فيه الطقوس الجنائزية للملوك.
تاريخ المتحف
متحف سوهاج، بدأ العمل به فعليا في عام 1993، تعرض المتحف لعدد من المشاكل وشهد عدة توقفات كان آخرها في أعقاب ثورة 25 يناير وانتهى العمل بالمتحف رسميا في شهر أغسطس الماضي وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتحف بني علي مساحة 5600 متر، علي ضفة النيل الشرقية، أمام ديوان عام محافظة سوهاج.
وذكر تقرير صادر من إدارة المتاحف بسوهاج، يوضح أنه تم وضع حجر الأساس للمتحف بداية عام 1993م وتم إسناد عملية إنشاء المبنى "متحف آثار سوهاج" لأحد المقاولين على أن يتم تسلم المتحف جاهزا وبشكل نهائي في منتصف عام 1995 وتم وقف العمل عام 1996 بحجة وجود مشاكل هندسية في التصميم.
وتم سحب المشروع من المقاول، وتم تكليف المكتب الاستشاري المسند إليه العمل لاستكمال باقي الأعمال والتعديلات المطلوبة للمتحف، تم إسناد استكمال الأعمال إلى الشركة الوطنية للمقاولات مع بداية 2005 وتم إجراء تعديلات جذرية لتحويل مسار الزيارة للمتحف ليكون المدخل الرئيسي لصالة العرض الرئيسية من جهة النيل.
قطع أثرية هامة
وقال إبراهيم الشريف، مدير متحف آثار سوهاج، أن المتحف يحكي تاريخ المحافظة عبر مختلف العصور، ويضم بين جنباته العديد من القطع الأثرية الهامة ومن أبرزها تمثال الإله "سخمت" إله الحرب عند الفراعنة بطول 2 متر، وتمثال "نخت مين" حاكم مدينة أخميم في الدولة القديمة، وارتفاعه واحد متر ومصنوع من الحجر الجرانيت.
وأضاف أن
المتحف يتكون من طابقين وبدروم، يضم الدور الأرضي 3 قاعات عرض رئيسيه وقاعة لكبار
الزوار وبهو يعرض فيه التراث السوهاجي من الحرف اليدوية التي تشتهر بها مدينة
سوهاج، وأضاف بأن المتحف يضم حوالي 1000 قطعة أثرية، تتنوع بين تماثيل حجرية
وخشبية ومومياوات حيوانية وتوابيت فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية.