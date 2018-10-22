الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

يروي متحف آثار محافظة سوهاج قصصًا متكاملة تفوح عظمتها لتصل إلينا عبر آلاف السنين لتخبرنا عن مدى قوة ومتانة وعظمة الحضارة الفرعونية وأن أجدادنا شيدوا حضارة لم تمسها قسوة الطبيعة وعوامل الزمن وأيادي المخربين رغم مرور آلاف السنين.





قصص من واقع الحضارة





يروي متحف سوهاج القومي عدة قصص للحضارة الفرعونية أولها قصة الملك الحاكم وإدارة شئون البلاد والحكم، ثم رجل الدين المعتدل ثم تأتي القصة الثانية عن الأسرة والمرأة وكيف كانت المرأة هي عماد الأسرة، والقصة الثالثة عن الحياة اليومية للمجتمع المصري المنتج حيث يبدأ الإنتاج عند القدماء المصريين بالكتابة باعتبارها أساس الإنتاج.