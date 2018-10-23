اهالى سيوة على جبل الدكرور للاحتفال بعيد الحصاد.. والرجال والشباب يتناولون الطعام في وقت واحد لنبذ التمييز.. صور

بدء الاحتفال بموسم حصاد البلح والزيتون فى واحة سيوة

أهالى الواحة يجتمعون أعلى جبل الدكرور عند اكتمال القمر

إقبال كبير على الواحة خلال موسم الاحتفال





بدأت فى واحة سيوة بمطروح احتفالات الواحة بعيد السياحة أو الحصاد أو التصالح وهو العيد الذى يمثل أهمية كبيرة لأهالى مدينة سيوة كأحد الأعياد الخاصة بالواحة ويحظى باهتمام جميع أبناء الواحة وزائريها.





وتعد واحة سيوة من أهم الوحات المصرية التى تمتلك العيد من المقومات ويطلق عليها واحة العجائب وتقع واحة جنوب غرب مصر على الحدود المصرية الليبية وتبعد عن القاهرة حوالى600كم وعن الحدود الليبية بحوالي 50كم وهذا يفسر مدى التقارب بين اهالى سيوه ودول المغرب العربي في العادات والتقاليد والملبس وفي اللهجة الامازيغيه التي توجد في شمال إفريقيا.





وعن عيد التصالح وأسباب الاحتفال به قال الشيخ عمر راجح، من أهالى الواحة وشيخ قبيلة أولاد موسى، ان هذا الحدث يعود لحوالي 160 عاما عندما كانت المعارك والحروب على أشدها بين قبائل سيوه الغربيين ذوى الأصول العربية والذين كانوا يسكنون السهل وقبائل سيوه الشرقيين ذوى الأصول الأمازيغية الذين كانوا يسكنون جبل الدكرور، بسبب اختلاف الأصول بينهم رغم أن جميعهم يتحدثون باللغة الأمازيغية والعربية وبسبب النزاع على الأراضي وغيرها، ازدادت الخلافات مع نزول الشرقيين من جبل الدكرور والعيش في السهل.





وأضاف أنه مع اشتداد النزاعات نزل بالواحة أحد العارفين بالله منذ حوالي 160 عاما، كما تجمع الروايات وهو الشيخ محمد حسن المدني الظافر مؤسس الطريقة المدنية الشاذلي في سيوه والذي تعود أصوله إلى مدينة إسطنبول في تركيا، وأقام فيها واستطاع المصالحة بين أهل سيوه الشرقيين والغربيين ووضع نظاما لتجديد المصالحة سنويا، حيث يجتمع رجال وشباب سيوه دون تمييز أو فوارق بهدف السياحة في حب الله وذكره سبحانه وتعالى، ومن هنا جاء مسمى عيد السياحة حيث تعايشوا القبائل بجوار بعضهم البعض وهم 7قبائل عريقة متواجدين إلى ألان.





وقال الشيخ عبد الرحمن الدميري ممثل الطريقة المدنية الشاذلي بسيوه إن الطريقة المدنية الشاذلي الصوفية بمدينة سيوه اعتادت إقامة احتفال كبير بمنطقة الدكرور في شهر أكتوبر من كل عام عند اكتمال القمر ويتزامن ذلك مع بداية موسم حصاد البلح الزيتون بالواحة حيث تبدأ الاحتفالات والأناشيد لأهم عيد في سيوه عيد السياحةاو (عيد السلام - عيد الليالي القمرية) .





واضاف انه عندما يحل مساء اليوم الأول للاحتفالات يجلس شيوخ القبائل يروون قصص البطولات والتصدي للغزاة وأمجاد سيوه القديمة ويروون أشهر قصة تصالح وهو التصالح الكبير بين السيويين الشرقيين والغربيين. وفي "يوم المصالحات" تعقد المصالحات لإنهاء الخلافات بين القبائل، وبعد التصالح يتناول الجميع الغذاء، دليلا على انتهاء أي خصومات وقعت على مدار العام. وفي اليوم الثالث يرتدي شخص جلبابا أبيض ويطوف على المنازل ليأخذ من كل بيت شيئا يؤكل، ويتم عمل وليمة كبيرة يتجمع الأهالي لها مرة أخرى؛ تأكيدا للتصافي والتسامح، وتسمى هذه الوجبة "النفخة.





وأوضح محمد جيرى من اهالى الواحة إنه فى فجر اليوم الأول يبدأ الطهاة في طهي لحوم الخراف او العجول التي تم ذبحها وتستمر عملية الطهي حتى صلاة الظهر وفى منتصف الجبل يتم تجهيز حوالي ألف من الاونى التي يتم وضع الطعام بها ( القصعة) ويتم وضع الخبز بها والانتهاء من تجهيزها ويتعاون الشباب والشيوخ جميعا في تجهيز الطعام وبعد الانتهاء من تجهيزها وجلوس جميع اهالى الواحة بشكل دائري على مجموعات تتكون كل مجموعة من 5 أفراد وفى وقت معين يتم الإعلان عن بداية تناول الطعام ويقوم الجميع بتناول الطعام في وقت واحد .





وأضاف أن هذا الاحتفال يشهد اجتماع الشيوخ وحل جميع المشكلات والخلافات والاحتفال بالزفاف والمصاهرات بين العائلات بالإضافة إلى القيام بعمل حلقات الذكر والأناشيد الدينية وفى أخر يوم يجتمع الجميع بملابسهم البيضاء المكتوب عليها آيات قرآنية ويسيرون وسط الواحة ينشدون إيذانا بانتهاء الاحتفالات ونبذ اى خلاف.



