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تعليم

التربية الموسيقية بجامعة حلوان تلغي حفلها بعد وفاة أحد رموزها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
ألغت اليوم كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي كان من المقرر أن يتم تنظيمه اليوم بمقر الكلية ، وذلك حدادا على وفاة رمز من رموز الكلية وهو دكتور محمد اشرف بقسم الأداء للغناء.

وقال اتحاد الكلية في بيان له :" يُنعي طلاب كلية التربية الموسيقية ببالغ الحزن والآسى لهذا الخبر الأليم"، مشيرًا إلى أنه قد تقرر إعلان إلغاء حفل الاستقبال الذى كان من المقرر تنظيمه اليوم داخل الكلية.

جدير بالذكر أن الاتحاد قام بإعلان فترة الحداد بالكلية ووقف الأنشطة الطلابية لمدة ثلاثة أيام، مع بالغ أسفه لجميع طلاب الفرقة التحضيرية وطلاب الكلية بسبب إلغاء الحفل اليوم.
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