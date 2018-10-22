ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مسئولة التربية الخاصة بالتعليم تتفقد فصول الدمج بمدرسة ليسيه الحرية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
زارت اليوم الدكتورة هالة عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة والموهوبين بوزارة التربية والتعليم ، مدرسة ليسيه الحرية التابعة لإدارة النزهة للتربية والتعليم، حيث تفقدت فصول طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين برياض الأطفال للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تنفيذ كافة تعليمات الوزارة.

كما قامت عبد السلام بالاستماع إلى مشكلات المعلمات، وحاولت إيجاد حلول سريعة لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق سير العملية التعليمية بالمدرسة.
loading...

ترشيحاتنا

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

العثور على جثة صحفي أردني قتيلا بعد اختفائه في ظروف غامضة

سقوط عصابة سرقة الأموال من داخل السيارات بالقاهرة

الحكومة توضح حقيقة إغلاق صفحات المدارس على فيس بوك

الأردن يوجه رسالة خاصة للمصريين العاملين على أراضيه

الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

الزراعة: أصدرنا أوامر بعدم تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين حول أسعار البطاطس والطماطم

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

ولدت 44 طفلًا في 18 سنة.. مريم المرأة الأكثر ولادة على كوكب الأرض

راموس يعتذر عن واقعة ضرب زميله فى تدريبات ريال مدريد اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو
الحكومة: قروض بنكية لحل أزمة شراء القطن من المزارعين .. فيديو
طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو
نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟