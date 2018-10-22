مسئولة التربية الخاصة بالتعليم تتفقد فصول الدمج بمدرسة ليسيه الحرية

زارت اليوم الدكتورة هالة عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة والموهوبين بوزارة التربية والتعليم ، مدرسة ليسيه الحرية التابعة لإدارة النزهة للتربية والتعليم، حيث تفقدت فصول طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين برياض الأطفال للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تنفيذ كافة تعليمات الوزارة.



كما قامت عبد السلام بالاستماع إلى مشكلات المعلمات، وحاولت إيجاد حلول سريعة لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق سير العملية التعليمية بالمدرسة.