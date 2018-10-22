محافظ سوهاج: تحرير 86 محضر حرق مكشوف للمخلفات الزراعية

أعلن الدكتور أحمد الانصارى، محافظ سوهاج، عن تحرير 86 محضر مخالفات ضد الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بنطاق المحافظة حتى الان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ووجه المحافظ اللجان الرئيسية المشكلة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، واللجان الفرعية بالمجالس القروية بتكثيف أعمال المتابعة بالحقول، والعمل على منع انتشار تلك الظاهرة، وذلك فى إطار تفعيل قانون حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، نظرا لبدء حصاد محصول الذرة الشامية والرفيعة وقيام بعض المزارعين بحرق المخلفات بالحقول وعلى حواف الترع والمصارف مما يتسبب فى تلوث البيئة والاضرار بجودة الاراضى الزراعية والصحة العامة للمواطنين.



كان محافظ سوهاج أصدر قرارا بتشكيل لجنة رئيسية بنطاق كل مركز تضم نائب رئيس الوحدة المحلية رئيسا وعضوية كلا من ممثل عن إدارة الحماية المدنية وممثل عن مركز الشرطة بالمركز وممثل عن مكتب البيئة الإقليمي ومدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية وممثل عن الادارة الزراعية بالمركز، بالاضافة الى تشكيل لجان فرعية بالقرى من رئيس الوحدة المحلية القروية ومسئول البيئة بالقرية ومسئول الإدارة الزراعية بالقرية، على ان تتولى تلك اللجان المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع انتشار ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ اللازم حيال إطفائها حال اشتعالها وتحرير محاضر بيئة للمخالفين .



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع احد المصانع بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا لجمع ورفع المخلفات الزراعية من الحقول دون اى تكلفة او اعباء على المزارعين، حيث يقوم المصنع بشراء تلك المخلفات من المزارعين واعادة تصنيعها وتحويلها الى خشب مضغوط، وهو ما يحقق الاستفادة للمزارعين ويساهم فى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.