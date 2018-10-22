قعدة مزاج تكشف جريمة بعد دفن القتيل بشهر.. الزوجة والعشيق خنقا الزوج.. وخدوا عزاه .. صورة

"البت بتتقل عليا بعد ما قتلت جوزها وخلي الجو" كلمتين في "قعدة أنس" كشفت جريمة قتل بعد مرور ما يزيد على شهر من وقوعها حتى كادت ان تندثر وتصل الي مرحلة الجريمة الكاملة.. الزوجة والعشيق دبرا قتل الزوج وأظهرا الأمر وفاة طبيعية.



تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الاول كشفت ملابسات الجريمة كاملة والتي بدأت بطلب عامل لقاء رئيس نيابة الحوادث قائلا:" جاي ابلغ عن جريمة قتل" المستشار حازم عامر رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية سمح بلقاء الشاب سيد. ر. ق 28 سنة عامل الذي قال: "اخويا اتقتل يا بيه مراته وصاحبه قتلوه" وشرح امام النيابة العامة بلاغه بأن شقيقه إمام. و.ق 39 سنة عامل مقيم ابو رجوان قبلي لقي مصرعه بتاريخ 17سبتمبر الماضي وتم دفنه بعد تقرير مفتش الصحة باصابته بـ "احتشاء" توقف بعضلة القلب.



وأضاف انه عقب مرور شهر واكثر علي الوفاة فوجئ بأحد ابناء القرية يخبره انه سمع من صديق شقيقه المتوفي اثناء تناولهما المخدرات سويا انه قام بقتل صديقه لارتباطه بعلاقة بزوجته ورغبتهما في الزواج وحتي يخلو لهما الطريق قررا قتل الزوج.. في البداية لم يصدق الاخ فطلبت ممن ابلغه اثبات حديثه والذي قام بدوره بالاتصال هاتفيا بالصديق واستدرجه في الحديث حول الجريمة التي ارتكبها وحاول التفاخر بها مؤخرا اثناء تغييب المخدرات لعقله.. فوجئ الاخ بالمكالمة المسجلة التي قال فيها عماد.ح.ع 33 سنة عامل: "بعد ما حبينا بعض وقتلت جوزها صاحبي عشان نتجوز بتتقل وتتدلع عليا ورافضاني" وفور سماع شقيق الزوج للتسجيل الذي حصل عليه من هاتف صديقه اسرع به الي النيابة العامة.



قرار بالضبط والاحضار اصدرته نيابة الحوادث باشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية تجاه الزوجة حنان . ق 35 سنة عاملة نظافة وصديق الزوج عماد.ح.ع 33 سنة عامل للتحقيق في بلاغ شقيق الزوج.. ترأس المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين والرائد أحمد يحيي معاون مباحث البدرشين قوة أمنية القت القبض علي المتهمين، بعرضهما علي النيابة العامة اعترفا بارتكاب الجريمة.



المتهم قرر في اعترافاته امام النيابة ومناقشات رجال المباحث له انه كان صديقا للمجني عليه حيث يعملان سويا في "الفاعل" يحملان الطوب او اعمال البناء واعتاد التردد علي منزل القتيل والسهر برفقته وتعاطي الاقراص المخدرة والحشيش سويا ومنذ ما يقرب من عامين نشأت بينه وبين زوجة صديقه علاقة عاطفية واستمرت طوال العامين الماضيين حتي ابديا رغبتهما في الزواج واكمال حياتهما سويا الا ان وجود الزوج كان العقبة في ذلك.. وضعا الخطة للتخلص منه وكانت بقتله والايحاء بوفاته طبيعيا.



التحقيقات والتحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة كشفت خطة المتهمين حيث قام المتهم بشراء اقراص منومة اثناء ذهابه للسهر برفقته وفي غفلة منه وضع له قرصين "منوم" في كوب نسكافيه ومع تاثير المنوم والاقراص المخدرة فقد الزوج الوعي تماما في تلك اللحظة ظهرت الزوجة وحملت زوجها برفقة عشيقها ووضعاه علي السرير واحضرت "عباءتها" وقاما بلفها حول رقبته ووقف كل منهما علي جانبي السرير وجذب كل منهما طرفها من جهته وساهمت حالة سكونه التام في سيطرتهما عليه وعدم استيقاظه او المقاومة حتي تأكدا من انقطاع انفاسه ومفارقته الحياة.. الجزء الثاني من الخطة كان بادعاء الزوجة وفاة زوجها فتركا الجثة علي السرير منذ الساعة العاشرة مساء ثم استيقظت في الصباح الباكر متوجهة الي عملها كعاملة نظافة بالمستوصف الطبي لتعود في موعدها الرابعة عصرا ويسمع حينها الجيران دوي صرخاتها فور دخولها المنزل مرددة "جوزي مات الحقوني جوزي مات".



الاجراءات الطبيعية للدفن تم اتخاذها بعد استدعاء مفتش الصحة الذي عزا اللون الازرق لكامل جسد المتوفي الي طول ساعات وفاته ولم يتبين له اية اثار خنق حول الرقبة حيث ان العباءة المستخدمة لخنقه ناعمة القماش لم تترك حزا بالرقبة علاوة علي عدم مقاومة الزوج لم يؤد الي جحوظ بالعين او انتفاخ بالعروق فاصدر مفتش الصحة تصريحا بالدفن مرجعا الوفاة بتوقف بعضلة القلب.. بعد ايام العزاء وعدم اكتشاف اي شخص الجريمة فوجئ العشيق بتغير تصرفات عشيقته من ناحيته ورفضها له حتي افصح عن ذلك اثناء "قعدة مخدرات" واعترف بالقتل.



النيابة اصطحبت المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة تحت اشراف اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة الي المقابر لاستخراج جثة القتيل التي اخرجها "التربي" وتم وضعها علي منضدة الطب الشرعي وقامت طبيبة شرعية استدعتها النيابة باخذ العينات اللازمة منها لتحديد سبب الوفاة واعادة دفنها مرة أخري.



المتهمان قاما بتمثيل الجريمة حيث استعانت قوات الامن بمخبر من الشرطة واستلقي علي السرير ولف المتهمان العباءة حول رقبته لشرح جريمتهما في حضور النيابة العامة التي انهت التحقيقات بحبسهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.