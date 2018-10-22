أحمد كريمة: يحق للدولة حظر النقاب في أماكن العمل والجامعات والمدارس

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يحق لأي دولة حظر النقاب داخل أماكن العمل والجامعات والمدارس، مؤكدًا أن القرار أمر تنظيمي لتأمين البلاد.



وأوضح «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة»، المُذاع على فضائية «ltc»، أن حال خلع المرأة للنقاب داخل عملها، واستئناف ارتدائه بعد ساعات العمل أمر جائز لا شيء فيه، كما كان يحدث في عمان داخل الجامعات.



وأكد العالم الأزهري، أن حظر النقاب داخل أى دولة يعتبر أمرًا إداريا وتنظيميا لا غبار عليه.



