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محافظات

قافلة تنموية شاملة بقريتين في بني سويف نوفمبر المقبل .. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:50 م
قافلة تنموية شاملة
قافلة تنموية شاملة بقريتين في بني سويف
محمد عبد الحليم
التقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف وفدا من مسئولى قافلة التنمية الشاملة التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، حيث ضم الوفد سمير عبدالناصر أمين عام الجامعة، سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة، وطارق عامر مسؤول العلاقات العامة بالقافلة، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة.

وناقش اللقاء الخطوات العملية والترتيبات اللازمة لتنفيذ القافلة التنموية بالمحافظة، والتي تشتمل على مجموعة أنشطة وأعمال تنموية تركز على بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والتوعية والخدمات والمساعدات المجتمعية وورش العمل التي تستهدف تنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال.

وتستهدف القافلة القرى الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية والطفل والمرأة ، وذلك بهدف المساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي، بجانب تنفيذ جهود تنموية ضمن إطار وأهداف التنمية الشاملة.

من جانبه أكد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر أن خطة المحافظة التنموية، والتي يشرف على تنفيذها " شخصيًا" ترتكز بحانب الجهود التنفيذية، على تفعيل دور المشاركة المجتمعية الواسعة، مشيراُ إلى أن أهداف القافلة تتسق مع الرؤية والإستراتيجية التي تعمل من خلالها المحافظة، والتي تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة، وأن تكون البداية بالقرى ،خاصة الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية وخطط الدولة في هذا الشأن.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بتسهيل عمل القافلة وتقديم التيسيرات اللازمة لإنجاحها وتعظيم الاستفادة من جهودها، موجهًا بتشكيل فريق عمل يضم وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والزراعة ومسئولى هيئة تعليم الكبار ورؤساء المدن والقرى المختارة، مطالبًا بسرعة توفير البيانات والمعلومات المطلوبة وافادة طاقم عمل القافلة بها.

من جانبه أوضح سمير عبدالناصر أمين عام جامعة عين شمس، أن القافلة التنموية والتي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث سيتم تنفيذها بمحافظة بني سويف بداية من 28 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 3 أيام ، في قريتين بمركزي ببا والفشن.

وأضاف أن القافلة التنموية التي سيتم تنفيذها بمحافظة بني سويف تشمل 3 محاور، هي المحور الطبي والصيدلي، حيث سيتم تنظيم قوافل طبية وعلاجية في جميع التخصصات الطبية المهمة التي يقوم على تنفيذها أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والصيدلة والتمريض، فيما يشمل المحور الثاني مجموعة من الخدمات والمساعدات المجتمعية كمحو الأمية وتعليم الكبار وتوزيع بطاطين على الأسر الأكثر فقرًا.

وتتضمن القافلة في محورها الثالث حملات التوعية بالمدارس وورش عمل فنية للطلاب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى المحور الرابع، الذي يستهدف التوعية والإرشاد الزراعي من خلال ندوات ولقاءات توعوية في المجالات الزراعية والإرشاد الزراعي والبيطري.
قافلة تنموية شاملة بقريتين في بني سويف نوفمبر المقبل .. صور
قافلة تنموية شاملة بقريتين في بني سويف نوفمبر المقبل .. صور
قافلة تنموية شاملة بقريتين في بني سويف نوفمبر المقبل .. صور
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