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برلمان

لجنة موازنة البرلمان توافق على مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:46 م
موازنة البرلمان توافق
موازنة البرلمان توافق مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
وافقت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.

وأخذت اللجنة بمقترح النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق مستشار وزير المالية سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات بالقانون 196 لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون وتم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي.

وطالبت النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة التقييم التي طلبتها الحكومة إلى 2023 بدلا من 2020 لإعطاء الفرصة للحكومة والتخفيف على المواطن وحتى تكون نتائج الطعون المقدمة من المواطنين قد ظهرت.

وأيد ياسر عمر وكيل اللجنة والنائب أحمد طنطاوي مقترح النائبة سلفيا نبيل واتفق أعضاء اللجنة في النهاية على الموافقة على المد حتى 2021.

وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشاكل المواطنين.

وقال رمضان صديق مستشار وزير المالية إن قانون الضرائب العقارية تعرض لصعوبات عديدة في التطبيق على أرض الواقع والدولة تعديلات كبيرة خلال الأيام القادمة.
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