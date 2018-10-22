وكيل طب عين شمس يكشف تفاصيل وأهداف تقليص السنوات الدراسية.. فيديو وصور

قال الدكتور أشرف عمر، وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن دفعة طلاب الفرقة الأولى بالعام الدراسي الحالي، تم تطبيق النظام الدراسي الجديد عليها لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم تقليص سنوات الدراسة إلى 5، بدلا من 6 سنوات، لتصبح فترة تدريب الأطباء عامين بدلا من عام واحد.



وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن النظام الجديد يعرف باسم التعليم المدمج، والذي لا يفصل العلوم الأساسية الطبية، عن التطبيق، مشيرا إلى أن الطالب يدرس العلوم الطبية، وكيفية تطبيقها إكلينيكا أو سريريا.



أوضح وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس، أنه تم تقليل السنوات الدراسية من خلال إلغاء التكرار بالمواد الدراسية، قائلا: «تقليل السنوات لا يعني الكروتة، ولكن إلغاء الحشو من المناهج».



أكد وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن النظام الجديد من خلال زيادة فترة التدريب إلى عامين، يمنح الطلاب فرصة أكبر للتدريب العملي، واكتساب المهارات بشكل أفضل، موضحا أنه يجب أن يكون التدريب خلال فترة العامين بشكل مكثف، حتى لا يكون النظام الجديد قلل السنوات الدراسية بدون تحقيق الهدف الحقيقي، وهو التدريب بشكل أكبر.



وأشار الدكتور أشرف عمر، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، لم يسلم كليات الطب الخطة التفصيلية لتدريب الطلاب لعامين، إلا أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الجديدة لنظام الخمس سنوات، والذي تم تطبيقه بالفعل بداية من العام الحالي.

