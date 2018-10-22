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برلمان

وزير الكهرباء: غالبية المواطنين راضون عن الخدمات المقدمة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:44 م
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن المؤشرات التي تتلقاها الوزارة حول خدماتها من خلال وسائل قياس الرأي المختلفة أثبتت أن غالبية المستخدمين راضون عن الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، حول التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وسبل مواجهتها.

وأوضح شاكر أن وزارة الكهرباء استخدمت وسائل دقيقة لقياس الرأي العام حول مختلف الخدمات، وأظهرت المؤشرات رضا أغلبية مستخدمي الفواتير ومستخدمي الخدمات مسبوقة الدفع عن عمل الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وقامت بحل أكثر من 99 % منها.

من ناحية أخرى، استعرض شاكر خطط الوزارة فيما يتعلق بشبكات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر مع دول الجوار، لا سيما مع دولة قبرص مصر ، لافتا إلى إجراء دراسات جديدة للربط الكهربائي مع السودان.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إن مركز الشكاوى على الخط الساخن (121) تلقى خلال عامين وشهرين، نحو 4.9 مليون مكالمة، وتم التعامل مع 99.9% من الشكاوى الواردة، ويجرى دراسة باقي الشكاوى.

وأضاف شاكر -خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة - أنه تلقى شكاوى على هاتفه الشخصي، وردت فيما يقارب 688 مكالمة من المواطنين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مقدار الدعم المخصص للمنازل في جميع الشرائح يبلغ أكثر من 46 مليار جنيه، وفي الوقت نفسه يبلغ الدعم المخصص في الموازنة 16 مليار جنيه في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك القدرة على التخلص من دعم الكهرباء نهائيا في الوقت الراهن، وتبحث عن بدائل في سبيل ذلك.

ولفت شاكر إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية مع شركات التوزيع لبحث سبل تسهيل الخدمات للمواطنين.
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