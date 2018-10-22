عمر مروان: نشعر بجدية الدولة في إصلاح وتطوير منظومة الصحة

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودا كبيرة لتطوير منظومة الصحة وتسير علي الطريق الصحيح، داعيا المجتمع المدني إلي المساعدة في تطوير المنظومة.



وقال المستشار عمر مروان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، إن قضية الصحة أمن وطنى وقومي، وما يحدث الآن من إجراءات وقرارات مثل مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء علي مرض فيروس سي، ومواجهة الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وغيرها، وتوجيهات رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، كل ذلك لحماية الأجيال القادمة، متابعا: "وكلنا نشعر بجدية الدولة لإصلاح وتطوير منظومة الصحة والاهتمام بصحة المواطن.



وتابع "مروان"، أنه من الخطر أن يصاب شباب فى سن 18 سنة والعشرينات بفيروس سى، مما يتسبب في مضاعفات خطيرة في الثلاثينات ومع تقدم العمر.



واستطرد وزير شئون مجلس النواب: "نعمل للشعب، ونعمل فى ضوء الإمكانيات، وأتساءل أين المجتمع المدنى؟، ممكن يساهم فى بناء وتطوير وتشغيل مستشفيات، ياريت منظمات المجتمع المدنى تساعدنا نعمل تطوير للمستشفيات وتشغيلها، ولازم نسأل نفسنا احنا ماشيين على الطريق الصح ولا لا أو ماشينا خطوات على الطريق الصح، لو الاجابة نعم نكمل، لو خطأ نشوف الصح فين ونمشي فيه".



واستكمل الوزير، حديثه، قائلا: "لاشك إننا بدأنا الطريق الصحيح ونسير فيه، وبالطبع يوحد قصور ومشكلات لكن نسعى لتجاوزها، ولازم يكون عندنا امل وثقة فى نفسنا وفى الحكومة نستمر فى طريقنا ونأمل أن يرضى الشعب ونوابه".