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رياضة

مهاجم النجوم يخضع لجلسة علاجية بمقر الزمالك

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص صلاح أمين مهاجم فريق النجوم علي التواجد في مقر نادي الزمالك أمس الأحد بصحبة الدكتور إبراهيم عنبة أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالفريق الأبيض، من أجل الخضوع لجلسة علاجية.

حيث يعاني اللاعب من إصابة أبعدته عن المشاركة مع فريقه خلال المباريات الأخيرة.

وتردد اسم صلاح أمين للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، ولكن رفض مسؤولو الزمالك الأمر بسبب عمر اللاعب الذي يتجاوز 37 عاما.
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