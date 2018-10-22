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أخبار العالم

البنتاجون: التعاون العسكري مع السعودية مستمر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "البنتاجون" الكولونيل روبرت مانينج على عدم دخل بلاده بحادثة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى استمرار التعاون مع السعودية.

وقال الكولونيل الأمريكي وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية إن: "لا دخل لنا بحادثة خاشقجي ولا تغيير في التعاون العسكري مع المملكة ودعم حرب اليمن".

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن المملكة العربية السعودية حليف لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للولايات المتحدة.

وأعلن كوشنر فى مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن، أنه طالب المملكة بشفافية وجدية التحقيقات بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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