سفير الدنمارك الجديد يقدم أوراق اعتماده في القاهرة.. صور

قدم السفير توماس انكار كريستنسن، سفير الدنمارك الجديد، وثائق تفويضه لدى جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقل سفير الدنمارك الجديد تحيات الملكة مارغريت الثاني، ملكة الدنمارك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتدرج السفير توماس انكار كريستنسن، في العديد من المناصب، فكان رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومستشار كبير للشراكات لدى الأمين العام

للأمم

المتحدة إلى مصارف النيل، تراس مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية، وعمل سفيرا للدنمارك في إيران.