ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفير الدنمارك الجديد يقدم أوراق اعتماده في القاهرة.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:56 م
سفير الدنمارك الجديد
سفير الدنمارك الجديد
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قدم السفير توماس انكار كريستنسن، سفير الدنمارك الجديد، وثائق تفويضه لدى جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقل سفير الدنمارك الجديد تحيات الملكة مارغريت الثاني، ملكة الدنمارك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتدرج السفير توماس انكار كريستنسن، في العديد من المناصب، فكان رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومستشار كبير للشراكات لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصارف النيل، تراس مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية، وعمل سفيرا للدنمارك في إيران.
loading...

ترشيحاتنا

مي حلمي تدخل المستشفى بعد تأجيل حفل زفافها على محمد رشاد

عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور

للأغنياء فقط.. هنا يباع كيلو البطاطس بـ 15 جنيها

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإفريقية والقنوات الناقلة

الصحة: ألبان أطفال مستوردة في الصيدليات الأسبوع المقبل

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

الأطفال مبتورو الأذرع يثيرون الرعب بفرنسا

نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

شاهد .. الصين تستعد لافتتاح الجسر الأكثر رعبًا بالعالم

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة التاسعة بالبريميرليج

مأزق ليلى فوزي مع والدها بسبب قبلة أنور وجدي لها في أول فيلم

راموس يعتذر عن واقعة ضرب زميله فى تدريبات ريال مدريد اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو
الحكومة: قروض بنكية لحل أزمة شراء القطن من المزارعين .. فيديو
طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو
نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟