ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التموين تكشف حقيقة رفع أسعار الخبز المدعم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد اليوم من أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدة أنها ملتزمة تماما بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة ولا تفكير بالمساس به، تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تتابع بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.

وعلى صعيد آخر يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة علي المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية ( 16528).
loading...

ترشيحاتنا

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

تعدد الزوجات أهم عاداتهم.. كيف يعيش أهالي قرية فاضل الفلسطينية في مصر

نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

موظف بريد يقتل زميله وينتحر بسبب عجز 3 ملايين جنيه فى العهدة بالقليوبية

راموس يثير أزمة في تدريبات ريال مدريد.. ومودريتش يحتوي الموقف

للأغنياء فقط.. هنا يباع كيلو البطاطس بـ 15 جنيها

مذيعة كلام ستات تسخر من وزنها الزائد على الهواء ..فيديو

قعدة مزاج تكشف جريمة بعد دفن القتيل بشهر.. الزوجة والعشيق خنقا الزوج.. وخدوا عزاه .. صورة

مهاجم النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه فى يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو
الحكومة: قروض بنكية لحل أزمة شراء القطن من المزارعين .. فيديو
طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو
نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟