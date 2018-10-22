التموين تكشف حقيقة رفع أسعار الخبز المدعم

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد اليوم من أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدة أنها ملتزمة تماما بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة ولا تفكير بالمساس به، تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.





وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تتابع بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.





وعلى صعيد آخر يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة علي المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.



