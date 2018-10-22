علي جمعة يوضح سبب عدم تكفير الأزهر لداعش والجماعات المتطرفة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن البعض يسأل لماذا لا يكفر الأزهر داعش والجماعات المتطرفة؟، موضحًا سبب ذلك لأن الأزهر أصحاب عقيدة واضحة.





وأضاف «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الأزهر أصحاب منهج علمي رصين، وأصحاب تجربة واسعة مدتها 1500 سنة، منوهًا بأن تكفير الخوارج لن ينهي تطرفهم، بل سيعطيهم الذريعة لتكفير الناس.



