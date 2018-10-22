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ديني

علي جمعة يوضح سبب عدم تكفير الأزهر لداعش والجماعات المتطرفة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:57 م
تكفير داعش
تكفير داعش
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن البعض يسأل لماذا لا يكفر الأزهر داعش والجماعات المتطرفة؟، موضحًا سبب ذلك لأن الأزهر أصحاب عقيدة واضحة.

وأضاف «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الأزهر أصحاب منهج علمي رصين، وأصحاب تجربة واسعة مدتها 1500 سنة، منوهًا بأن تكفير الخوارج لن ينهي تطرفهم، بل سيعطيهم الذريعة لتكفير الناس.

وتابع: فلو كفرنا داعش لحققنا مرادهم بنشر التكفير، فنحن نجرمهم ونحاربهم ونقاتلهم، ولكن لا نكفرهم، منبهًا على أن تكفير داعش والجماعات المتطرفة لن ينهي تطرفهم، وإنما يعطيهم ذريعة لتكفير الناس، مضيفًا: «دول هما هيموتوا ونكفرهم علشان يكفرونا».
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