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ديني

حكم دفع الفريق الخاسر إيجار ملعب كرة القدم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك تصرف شائع بين كثير من الشباب حول أنهم يقومون بإستئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب فهذا التصرف من قبيل القمار، فهو محرم.

وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك ؟ إن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب في طريقة لعب كرة القدم، وحكم ذلك يعد من قبيل القمار والميسر المحرم.

وأشار الى أن الحل أنهما يشتركان معًا فى دفع إيجار الملعب، ويشبه ذلك ما يجرى بين الرجال على الكافيهات من لعب الطاولة وما شابهها ويحاسب على ما يطلبونه من مشروبات اللاعب الخاسر.

وتابع : إنما الأشياء التى وضعت للرياضة أو للتسلية لا ينبغي ان يخرج بها عن التسلية الى ما حرم الله بها تعالى مما يؤدي الى التنازع والغرر.
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