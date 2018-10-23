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ديني

عقوبة الانقطاع عن الصلاة لفترة طويلة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان أن يحافظ على صلاته فهى عماد الدين وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة.

وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « ما هى عقوبة الإنقطاع عن الصلاة لفترة طويلة؟»، أن هذا إثم عظيم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين))، فالصلاة ركن من أركان الإسلام فلا يسعى المؤمن لترك الصلاة ولكن إذا تركها تكاسلًا فعليه أن يبادر مرة أخرى لئن يقيم الصلاة.

وتابع : أن من ترك صلوات كثيرة عليه أن يستغفر الله وأن يقضى الفوائت التى عليه الى أن ينهى ما عليه من فوائت ومن أهمية الصلاة ان الإنسان يوم القيامة لا يبدأ حسابه إلا إذا كانت صلاته تامة.
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