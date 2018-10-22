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برلمان

خطة البرلمان توافق على مد مهلة إعادة تقييم العقارات حتى 2021

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:02 م
البرلمان
البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي على الاقتراح المقدم من النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، على مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة وافقت على اقتراح تعديل في المادة التي تنص على "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020"، بزيادة عام في مدة الاستمرار في العمل بهذا التقدير لتصبح حتى 2021 بدلا من 2020.

وأضافت سيلفيا نبيل أنها اقترحت زيادة المدة حتى عام 2024 حتى تضمن ألا يتم رفع القيمة التقديرية قريبا، ولكن اللجنة وافقت فقط على زيادة عام واحد عن المدة، المقترحة في القانون، على وعد بتعديل القانون كله لاحقا.

يذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، التي أوضحت أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر، يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشكلات المواطنين.
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