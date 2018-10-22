المصري يؤدي مرانه الأساسي على ملعب استاد الشهداء استعدادا لـ فيتا كلوب

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الأساسي مساء اليوم "الاثنين" على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادًا لمباراته في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه على نفس الملعب في السادسة مساء بعد غدٍ الأربعاء بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي.



وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن، خلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين كاملتين، على العديد من النواحي الخططية والتكتيكية والتي وضح أنها جاءت لتنفيذ العديد من التعليمات النظرية التي ألقاها العميد على لاعبيه خلال محاضراته الفنية المتعلقة باللقاء، وظهر من خلال المران أن هناك مجموعة خاصة من التكليفات للاعبي خط الوسط سواء المكلفين بالمهام الدفاعية أو الهجومية.



واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تنافسًا كبيرًا من جميع اللاعبين على نيل ثقة مديرهم الفني الذي حرص على إيقاف اللعب لمرات عديدة سواء لتقديم التعليمات للاعبيه أو لحثهم على توخي الحذر في الكرات المشتركة خشية اصابة اي من اللاعبين نتيجة للحماس الزائد.



شهد المران حضور مسئولي بعثة المصري أحمد شملة رئيس البعثة ومحمود الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري وأحمد عوض عضو مجلس الادارة ومحمد ياسين ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس منطقة بورسعيد.