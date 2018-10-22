ننشر تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم مع بوابة مصر للعالم الرقمية

وقع اليوم جهاز التمثيل التجاري المصري مذكرة تفاهم بغرض التكامل مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE - شركة قومية منشأة بدعم وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (٣- ٦٢٤٩) كإحدى شركات "صندوق تحيا مصر" – بمساهمة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطيران والتجارة والصناعة والآثار ؛ ويأتي ذلك في إطار تفعيل ودعم أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 وما ينبثق عنها من مبادرات قومية هادفة لدعم وتنمية قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.



وقع المذكرة كل من أحمد عنتر بصفته رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG GATE ، وأكد أحمد عنتر على أهمية هذا التكامل فيما بين جهاز التمثيل التجاري المصري وبين شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE.



واستعرض أهم أوجه التعاون ودور الجهاز فيها من حيث توفير المعلومات والبيانات ودراسات السوق اللازمة عن الأسواق الدولية من خلال مكاتب التمثيل التجاري حول العالم على أن تتضمن كافة القطاعات والصفقات التصديرية المتاحة والدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن وكذلك تقديم الدعم اللازم لتسهيل التواصل مع المؤسسات المعنية بالتصدير والاستيراد في الدول الأجنبية لتيسير وتفعيل الخدمات المقدمة من الشركة للمصدرين المصريين ، وتقديم أوجه الدعم الممكنة من مكاتب التمثيل التجاري بكافة الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل خطط التمثيل التجاري للانتشار في الأسواق الخارجية، ويتعاون الطرفان بهدف تفعيل أهداف شركة " EG GATE" لدعم صادرات المنتجات المصرية وزيادة تدفق النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.



وأعربت الدكتورة ميناس إبراهيم عن سعادتها بالتعاون والتكامل مع كيان مثل جهاز التمثيل التجاري المصري، موضحة أن هذا التعاون يسعى للمضي قدمًا بخطى سريعة في تحول مصر للاقتصاد الرقمي وحرص الدولة على ذلك. وقالت: " إن شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE تقوم بتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للتسويق والتجارة الإليكترونية للمنتجات مصرية الصنع عالية الجودة وذلك لزيادة الفرص التصديرية ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات، من خلال توفير منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية متكاملة الخدمات لدعم آليات التصدير وزيادة حجم الصادرات".



كما أوضحت أن الشركة توفر متاجر الكترونية E-Shops على المنصة (مواقع تسويق وتجارة الكترونية) بالإضافة الي الربط ببرامج الكترونية مع كافة شركات الشحن الداخلية والخارجية تفي بكافة متطلبات الشحن والتصدير مع الربط مع مركز خدمة عملاءCall Center يوفر الرد والمتابعة بمختلف اللغات على كافة الفرص التصديرية والربط بالحسابات البنكية للأعضاء المشتركين لتلقي مدفوعات التجارة الالكترونية.



إلى جانب تصوير احترافي عالي الجودة لمنتجات الأعضاء وذلك للمساهمة في زيادة الفرص التسويقية والتصديرية وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية وفقا لفئة اشتراكاتهم، اعداد E- Catalogue للشركات المسجلة على منصة EG GATE مصنفة بجميع المنتجات وكذا ملف تعريفي عن الشركة وأهدافها والخدمات التي تقدمها، بالإضافة الى تدريب اصحاب المشروعات المشتركة على البوابة على كيفية إدارة مواقعهم وفقا لأحدث آليات التسويق والتجارة الالكترونية ووضع لوجو الشركات المصنعة وشهادات الجودة الحاصلة عليها على E-Shops مع ادارة حملات تسويقية خاصة بالأعضاء المشتركين.