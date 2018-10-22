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بين الناس

متشطب من 2014.. أهالي نويبع يستغيثون من أجل افتتاح بنك التنمية بالمدينة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من عدم افتتاح بنك التنمية والائتمان الزراعي بنويبع رغم انتهاء أعمال البناء والتشطيب منذ عام 2014.

وقال أهالي المدينة في رسالتهم الجماعية لـ صدى البلد: «أهالي نويبع يعانون التهميش ونقص الخدمات، وفي مقدمتها عدم افتتاح فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي في منطقة واسط، منذ انتهاء أعمال بنائه وتشطيبه في عام 2014، إلا أنه حتى اليوم لم يفتتح».

وأضاف أهالي المدينة في رسالتهم الجماعية: «مدينة نويبع فيها العديد من الحيازات الزراعية الطبيعية وإدارة زراعية كبيرة ورغم ذلك لم يتم افتتاح بنك التنمية الزراعية حتى اليوم رغم انتهاء أعمال تشطيبه على أعلى مستوى في عام 2014».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731
أو الاتصال بالرقم 01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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