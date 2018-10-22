متشطب من 2014.. أهالي نويبع يستغيثون من أجل افتتاح بنك التنمية بالمدينة

اشتكى أهالي مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من عدم افتتاح بنك التنمية والائتمان الزراعي بنويبع رغم انتهاء أعمال البناء والتشطيب منذ عام 2014.



وقال أهالي المدينة في رسالتهم الجماعية لـ صدى البلد: «أهالي نويبع يعانون التهميش ونقص الخدمات، وفي مقدمتها عدم افتتاح فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي في منطقة واسط، منذ انتهاء أعمال بنائه وتشطيبه في عام 2014، إلا أنه حتى اليوم لم يفتتح».



وأضاف أهالي المدينة في رسالتهم الجماعية: «مدينة نويبع فيها العديد من الحيازات الزراعية الطبيعية وإدارة زراعية كبيرة ورغم ذلك لم يتم افتتاح بنك التنمية الزراعية حتى اليوم رغم انتهاء أعمال تشطيبه على أعلى مستوى في عام 2014».



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