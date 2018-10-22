الأفريقي للتنمية يمول جنوب إفريقيا بـ100 مليون دولار لمشروعات النقل الجماعي



وقال البنك في بيان له اليوم، إن التمويل يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين خدمات النقل الجماعي في البلاد عبر إحدى شركات القطاع الخاص، موضحا أن التمويل نظرا لزيادة الطلب المتزايد علي الحافلات الصغيرة العابرة للركاب بصورة كبيرة.



وأوضح البنك أن المستفيدين من المشروع 20% بصورة مباشرة من النساء و 16% من الشباب ممن هم اقل من 35 عاما؛ و اجمالي فرص عمل تبلغ 220 ألف فرصة عمل غير مباشرة و 130 ألف وظيفة مباشرة للقضاء علي البطالة و التي بلغت 27% من جملة السكان.



وأشار التقرير إلي ان التمويل موجه لتفعيل الاقتصاد الاخضر وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال مركبات صديقة للبيئة .



أعلن البنك الافريقي للتنمية عن إقراض جنوب افريقيا 100 مليون دولار بما يعادل 1.4 مليار راند جنوب إفريقي لمدة 8 سنوات للسداد و 6 شهور فترة سماح، لتمويل الخدمات المالية لمشغلي سيارات التاكسي والذي يمثل 69% من حجم رحلات النقل العام بتلك الدولة.