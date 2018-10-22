ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الأفريقي للتنمية يمول جنوب إفريقيا بـ100 مليون دولار لمشروعات النقل الجماعي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلن البنك الافريقي للتنمية عن إقراض جنوب افريقيا 100 مليون دولار بما يعادل 1.4 مليار راند جنوب إفريقي لمدة 8 سنوات للسداد و 6 شهور فترة سماح، لتمويل الخدمات المالية لمشغلي سيارات التاكسي والذي يمثل 69% من حجم رحلات النقل العام بتلك الدولة.

وقال البنك في بيان له اليوم، إن التمويل يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين خدمات النقل الجماعي في البلاد عبر إحدى شركات القطاع الخاص، موضحا أن التمويل نظرا لزيادة الطلب المتزايد علي الحافلات الصغيرة العابرة للركاب بصورة كبيرة.

وأوضح البنك أن المستفيدين من المشروع 20% بصورة مباشرة من النساء و 16% من الشباب ممن هم اقل من 35 عاما؛ و اجمالي فرص عمل تبلغ 220 ألف فرصة عمل غير مباشرة و 130 ألف وظيفة مباشرة للقضاء علي البطالة و التي بلغت 27% من جملة السكان.

وأشار التقرير إلي ان التمويل موجه لتفعيل الاقتصاد الاخضر وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال مركبات صديقة للبيئة .
loading...

ترشيحاتنا

مهاجم النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه فى يناير

نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة روسيا بعد الكشف عن حيلة إيرانية جديدة

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

عزة مصطفى: سأكون من أوائل المسافرين إلى السودان عبر بطاقة وادي النيل

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

للأغنياء فقط.. هنا يباع كيلو البطاطس بـ 15 جنيها

صحيفة إيطالية: مارسيلو في طريقه للرحيل إلى يوفنتوس

مذيعة كلام ستات تسخر من وزنها الزائد على الهواء ..فيديو

نشتري كل قديم.. شعار رفعه عم عوض صاحب أعرق مكتبة بالدقي.. فيديو

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء مانشستر يونايتد

مجدي الهواري يوجه رسالة لـ غادة عادل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو
المركزية للصيدلة: مداهمة بؤرة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الجمعة
شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟