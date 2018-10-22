ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

التخلص من سلعوة تعقر طلاب عزبة الأبيض بالخانكة ..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:17 م
التخلص من سلعوة
التخلص من سلعوة
إبراهيم الهوارى
أكد طلال ربيع، نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، أنه تم شن حملة بمشاركة مسئولي الطب البيطرى لمعاينة موقع حادثة عقر أحد الكلاب الضالة لبعض الطلاب بعزبة الأبيض بالخانكة.

وقال "طلال"، إنه وردت للمجلس شكوى من أهالى عزبة الأبيض بقيام كلب مسعور بالهجوم على بعض الأهالى من بينهم بعض طلاب من مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية، وذلك فى الساعة العاشرة صباحًا قبل ذهاب هؤلاء الطلاب إلى المدرسة، حيث إن مدرسة عزبة الأبيض صادر لها قرار إزالة وتم إلحاق المدرسة على مدرسة النبراوى تعليم أساسى فترة مسائية.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المركزى بأبو زعبل وتلقيهم العلاج والمصل الخاص بالكلب وبعد تلقيهم العلاج تم خروجهم فى الحال وبعد ذلك توجهت اللجنة إلى منطقة عزبة الأبيض مكان تعدى الكلب على الأهالي والطلبة، وتم عمل حملة لمكافحة الكلاب الضالة بالمنطقة ووضع مادة الاستركنين السامة المخصصة لإعدام الحيوانات الضالة.

وأوضح أنه بعد تمشيط المنطقة المذكورة تم إعدام بعض الكلاب الضالة، وتم التعرف على الكلب المسعور من قبل الأهالي والطلبة المعقورين وتم قتله من قبل الأهالى بعصى غليظة.

وقال إنه تم إحضاره لمجلس المدينة والتعرف عليه من قبل الطب البيطرى بأنها "سلعوة" وليست كلبا حيث إن المنطقة قريبة من الظهير الصحراوى وسوف يتم دفنه من قبل الطب البيطرى فى المدفن الصحى بعرب العليقات.
التخلص من سلعوة تعقر طلاب عزبة الأبيض بالخانكة ..صور
التخلص من سلعوة تعقر طلاب عزبة الأبيض بالخانكة ..صور
التخلص من سلعوة تعقر طلاب عزبة الأبيض بالخانكة ..صور
loading...

ترشيحاتنا

الفيفا يغازل الأهلى بكأس العالم للأندية قبل مواجهة وفاق سطيف

العثور على جثة صحفي أردني قتيلا بعد اختفائه في ظروف غامضة

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

شاهد .. الصين تستعد لافتتاح الجسر الأكثر رعبًا بالعالم

تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

الشرنوبي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بــ النفسية محتاجة

الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو

نشتري كل قديم.. شعار رفعه عم عوض صاحب أعرق مكتبة بالدقي.. فيديو

تهديد روسي جديد للولايات المتحدة بسبب الانسحاب من المعاهدة النووية

صندوق تحيا مصر: الرئيس خصص 30 مليون جنيه للغارمات

5 ملايين Like لصورة جيجي حديد وزين مالك الرومانسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو
المركزية للصيدلة: مداهمة بؤرة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الجمعة
شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟