التخلص من سلعوة تعقر طلاب عزبة الأبيض بالخانكة ..صور

أكد طلال ربيع، نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، أنه تم شن حملة بمشاركة مسئولي الطب البيطرى لمعاينة موقع حادثة عقر أحد الكلاب الضالة لبعض الطلاب بعزبة الأبيض بالخانكة.





وقال "طلال"، إنه وردت للمجلس شكوى من أهالى عزبة الأبيض بقيام كلب مسعور بالهجوم على بعض الأهالى من بينهم بعض طلاب من مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية، وذلك فى الساعة العاشرة صباحًا قبل ذهاب هؤلاء الطلاب إلى المدرسة، حيث إن مدرسة عزبة الأبيض صادر لها قرار إزالة وتم إلحاق المدرسة على مدرسة النبراوى تعليم أساسى فترة مسائية.





وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المركزى بأبو زعبل وتلقيهم العلاج والمصل الخاص بالكلب وبعد تلقيهم العلاج تم خروجهم فى الحال وبعد ذلك توجهت اللجنة إلى منطقة عزبة الأبيض مكان تعدى الكلب على الأهالي والطلبة، وتم عمل حملة لمكافحة الكلاب الضالة بالمنطقة ووضع مادة الاستركنين السامة المخصصة لإعدام الحيوانات الضالة.





وأوضح أنه بعد تمشيط المنطقة المذكورة تم إعدام بعض الكلاب الضالة، وتم التعرف على الكلب المسعور من قبل الأهالي والطلبة المعقورين وتم قتله من قبل الأهالى بعصى غليظة.



