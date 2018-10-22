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فن

مهرجان الموسيقى العربية يعلن قائمة النجوم المشاركين في حفلاته

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
أعلن القائمون على مهرجان الموسيقى العربية عن أسماء النجوم المصريين والعرب المشاركين في الدورة الـ٢٧ التي ستبدأ يوم ١ نوفمبر.

يشارك من مصر محمد الحلو، محمد ثروت، هاني شاكر، سوما، نادية مصطفى، نسمة محجوب، نهال نبيل، ريهام عبد الحكيم، إيمان البحر درويش وآية عبد الله.

وتضم قائمة المشاركين من النجوم العرب نوال الكويتية ، صابر الرباعي ، وائل جسار، ماجدة الرومي ، رامي عياش، لطيفة وعاصي الحلاني .

ويكرم المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من ١ نوفمبر حتى ١٢ نوفمبر ١٧ شخصية عامة ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بإهدائهم دروع المهرجان وفي مقدمتهم اسم الراحلة شادية، الفنان الراحل ميشيل المصري، وغيرهم.
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