السفير السويدي يبحث فرص الاستثمار بالقاهرة

التقى جان تثليف، السفير السويدي بالقاهرة، مجموعة من رجال الأعمال المصريين والسويديين في مقر السفارة بالقاهرة، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في مصر، معربا عن ترحيبه بمجتمع الأعمال المصري - السويدي، حيث بحث معهم فرص التوظيف وإمكانية زيادة الإستثمارات السويدية في القاهرة.



وقال السفير السويدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : سعدت الليلة بلقاء مجتمع الأعمال المصري - السويدي في السفارة ، للاستماع إلى قصصهم ومناقشة الفرص التي تقدمها مصر لهم.".



وكشف السفير أنه تم توجيه رجال الأعمال السويديين الى الاهتمام والتركيز على الموارد البشرية لخدمة المجتمع المصري.

